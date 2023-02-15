У Туреччині після землетрусів врятували жінку, яка провела під завалами майже 10 діб

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У Туреччині на десяту добу після землетрусів з-під завалів врятували 42-річну Меліку Імамоглу.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Жінка провела 222 години під завалами будинку в місті Кахраманмараш. Постраждалій надали першу допомогу та госпіталізували.

Іншу жінку знайшли живою у провінції Адійаман через 212 годин після землетрусів — 77-річну Фатму Гюнгер успішно витягнули з-під руїн будівлі та відправили до лікарні.

У турецькій Антакʼї з-під завалів втятували подружжя. Файєз і Фатіма Гханам провели в руїнах 209 годин. Пошукова група почула звуки з-під уламків будинку. Рятувальники почали розбирати завали та знайшли там чоловіка та жінку.