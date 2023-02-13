У Туреччині знесуть і заново відбудують зруйноване землетрусом місто

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Уряд Туреччини вирішив повністю знести та відбудувати заново місто Нурдагі, яке сильно постраждало від землетрусу.

Про це повідомляє NTV.

Місто розташоване в провінції Газіантеп, яка дуже постраждала від землетрусу. Губернатор провінції Ширнака Осман Білгін розповів, що зараз там тривають пошуково-рятувальні роботи та розбори руїн. За словами Білгіна, Нурдагі буде повністю знесене і відбудовано заново.

Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію — там не можуть встановити точну кількість жертв і кажуть про понад 4 500 загиблих. Епіцентр землетрусу був на глибині 24,1 км у провінції Газіантеп. Поштовхи відчули також на Кіпрі, в Лівані, Ізраїлі, Йорданії та Грузії.