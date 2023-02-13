Питання самозахисту. НАТО розгляне можливість надання Україні сучасних бойових літаків

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс може надати Україні сучасні бойові літаки для самозахисту. Також він наголосив, що Україна потребує термінової допомоги в озброєнні, оскільки росія, схоже, вже розпочала масштабний наступ.

«Йдуть постійні обговорення та розмови всередині Альянсу щодо того, які типи військових систем ми повинні передати [ЗСУ], і, як ви бачили у ЗМІ, тривають дискусії щодо питання про літаки. І я очікую, що завтра це також розглядатиметься на зустрічі тут, у Брюсселі», — сказав він.

Столтенберг неодноразово протягом брифінгу наголосив, що військову допомогу ЗСУ треба зараз надавати якнайшвидше, мовляв, «важить кожен день».

За словами генсека, зараз найбільш актуальним є питання швидкого постачання зброї для ЗСУ.

«Це величезне логістичне завдання. У нас перегони логістик. Ключові можливості на кшталт боєприпасів, палива та запчастин мають зайти в Україну до того, як росія перехопить ініціативу на полі бою. Швидкість врятує життя», — наголосив він.