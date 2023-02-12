Президент Польщі припустив перемогу путіна у війні, якщо Захід зволікатиме зі зброєю

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Reuters / «Бабель»

Президент Польщі Анджей Дуда закликав союзників терміново надати Україні військову техніку та озброєння, оскільки зволікання з цим може призвести до перемоги росії у війні.

Про це він розповів в інтервʼю виданню Le Figaro, яке оприлюднила адміністрація президента.

«У них немає сучасної військової інфраструктури, але в них є люди! Якщо ми не надішлемо військову техніку в Україну найближчими тижнями, путін може перемогти. Він може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться», — сказав Дуда.

Щодо надання Україні авіації Дуда заявив, що це політичне рішення, яке має ухвалити НАТО. В контексті винищувачів F-16 у Польщі є складнощі. Країна має менше ніж 50 таких літаків.