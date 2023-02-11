«Надзвичайне потепління»: У січні в Європі температура повітря була на 2,2 °С вищою за середню

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У Європі був винятково теплий січень — середня температура на 2,2 °С перевищувала показники 1990—2020 років. Це третій найтепліший січень Європи.

Про це свідчать дані Служби зміни клімату Європейського Союзу Copernicus.

Січень почався з рекордної хвилі тепла, у день Нового року по всьому континенту була «тривожна кількість рекордів тепла», а принаймні у восьми країнах був найтепліший січневий день. Кліматолог Максиміліано Еррера, який відстежує екстремальні температури по всьому світу, сказав тоді CNN, що це була «найекстремальніша хвиля тепла в історії Європи».

Балкани, Східна Європа, Фінляндія, північний захід росії та полярний архіпелаг Шпіцберген біля узбережжя Норвегії зазнали особливо високих температур у січні.

«Хоча січень 2023 року є винятковим, ці екстремальні температури є відчутною ознакою наслідків зміни клімату для багатьох регіонів. Варто до них поставитися як до додаткового попередження про майбутні екстремальні явища», — зазначила Саманта Берджесс, заступниця директора Служби зміни клімату Copernicus.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, Європа нагрівається швидше за будь-який інший регіон. На континенті почастішали лісові пожежі, спека і руйнівні посухи. Температура досягла рекордних 19,6 °С у чеському місті Явірник 1 січня.

За даними Copernicus, у глобальному масштабі січневі температури були на 0,25 °С вищими, ніж у середньому за 1991—2020 роки, а в деяких місцях, зокрема у східній частині Сполучених Штатів, Канаді та Мексиці, температура була вищою за середню.

Дані також виявили рекордні рівні танення морського льоду в Антарктиді в січні. Протяжність морського льоду — площа океану, вкритого льодом — була на 31% меншою за середні показники, що є найнижчим зафіксованим рівнем.

На відміну від Арктики, де морський лід танув десятиліттями, морський лід Антарктиди дуже мінливий. Після кількох років збільшення кількості льоду з 2016 року антарктична морська крига почала зменшуватися, і зараз регіон повідомляє про рекордно низький рівень. За даними Copernicus, протяжність арктичного морського льоду була на 4% нижчою за середню, при цьому найбільше постраждали Баренцеве море і Шпіцберген.