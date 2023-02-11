«Беларускі Гаюн»: У Білорусі почали імітувати зліт винищувача під час зльотів літаків інших типів

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Повітряно-космічні сили росії та білорусі почали імітувати зліт винищувача МіГ-31К під час зльотів літаків інших типів.

Про це 11 лютого повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

У пʼятницю, 10 лютого, у другій половині дня були два групові вильоти російської авіації з білоруського аеродрому «Мачуліщі» — о 13:00 та 16:00.

«Ці вильоти мали низку дивацтв, на які ми згодом звернули увагу (найочевидніше — вони не повернулися до «Мачулищ»). Можна було подумати, що МІГи відлетіли до рф або впали в болото, але ситуація інша», — зазначили автори проєкту.

Так, уранці 10 лютого до «Мачулищ» з аеродрому «Барановичи» прибула група винищувачів. Протягом дня ці винищувачі робили зльоти з аеродрому «Мачулищи», а звук зльоту був дуже схожий на зльоти МіГ-31К та А-50. Однак автори проєкту заявляють, що це злітав стандартний винищувач типу Су, а в той же час винищувачі, які прибули з «Барановичів», проводили тренувально-імітаційні вильоти.

Автори проєкту заявляють, що в цьому випадку вкрай складно було відрізнити Су від МіГ без візуального спостереження (яке неможливо через туман, сніг, дощ тощо).