В «Укренерго» розповіли про стан енергосистеми після удару росії. Найважче на Харківщині, Хмельниччині та Одещині

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Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів, що росіяни під час ракетного удару завдали серйозних пошкоджень українській енергосистемі. Але катастрофи не сталося.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни змогли пошкодити декілька теплових та гідроелектростанцій. Через цю атаку довелося скоригувати плани із відновлення генерації. Наразі досить складна ситуація в Харкові.

«Ми плануємо протягом вихідних відновити роботу деяких енергооб’єктів, які були пошкоджені сьогодні. Критична інфраструктура Харкова заживлена. Ми працюємо над тим, щоб у Харкові ситуація із відключеннями наближалася до тієї ситуації, яка є по країні. Але на це потрібен певний час», — пояснив він.

Що стосується Хмельницької області, то там ще потрібно оцінити масштаб руйнувань. Енергетики працюватимуть на вихідних, щоб зʼясувати, коли там виправлять ситуацію.

«Нам ще належить попрацювати над повним відновленням об’єктів навколо Одеси, які забезпечують живлення міста і Одеського району. Але ситуація вже покращилася, якщо ми порівняємо із тим, що було у суботу і неділю», — пояснив Кудрицький.

Водночас він розповів, що на цих вихідних у деяких регіонах можуть не вимикати світло.

Тим часом, у МАГАТЕ розповіли, що внаслідок масованого російського ракетного удару довелося зупинити один з енергоблоків Хмельницької АЕС. На інших підконтрольних Україні АЕС — Рівненській та Південноукраїнській — як запобіжний захід знизили виробництво електроенергії.