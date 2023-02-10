Генштаб: Окупанти за добу випустили по Україні понад 100 ракет
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Reuters
Протягом доби російські окупанти випустили по Україні понад 100 ракет.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.
За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. З них 61 крилату ракету вдалося знищити. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, два з яких — із застосуванням іранських безпілотників Shahed-136. Били, зокрема, по цивільній інфраструктурі.
Авіація Сил оборони протягом доби 12 разів вдарила по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також завдала два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по двох районах зосередження живої сили, складу боєприпасів, позиції зенітно-ракетного комплексу і по двох важливих обʼєктах противника.
- Уночі 10 лютого росія атакувала енергетичну інфраструктуру України іранськими дронами та ракетами (збити вдалось 5 із 7 безпілотників і 5 із 6 «Калібрів»). Крім цього, уночі по Запорізькій області росія випустила до 35 ракет С-300, які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО. Зранку атаку на Україну продовжили ракетами.
- Під час цих атак росія пошкодила обʼєкти тепло- та гідрогенерації, а також високовольтну інфраструктуру в шістьох областях. Найскладніша ситуація в Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після першої хвилі ранкового ракетного обстрілу повідомив, що дві російські крилаті ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Міноборони Румунії не підтвердило цю інформацію.