Генштаб: Окупанти за добу випустили по Україні понад 100 ракет

Новини

Reuters

Протягом доби російські окупанти випустили по Україні понад 100 ракет.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. З них 61 крилату ракету вдалося знищити. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, два з яких — із застосуванням іранських безпілотників Shahed-136. Били, зокрема, по цивільній інфраструктурі.

Авіація Сил оборони протягом доби 12 разів вдарила по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також завдала два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по двох районах зосередження живої сили, складу боєприпасів, позиції зенітно-ракетного комплексу і по двох важливих обʼєктах противника.