Землетруси в Туреччині: загальна кількість загиблих перевищила 20 тисяч
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Загальна кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині вже перевищила 20 тисяч. Майже всі вони загинули в самій Туреччині, також кілька тисяч загиблих у Сирії.
Оновлені дані опублікували в Управлінні надзвичайних ситуацій Туреччини.
Там повідомили, що наразі у країні зафіксували загибель 17 134 людей. Ще 70 347 людей отримали поранення. Крім того, 30 360 постраждалих евакуювали в безпечніші провінції.
Щодо Сирії, за останніми даними там загинули 3 317 людей.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. Загинули тисячі людей, десятки тисяч отримали поранення.
- Кабінет міністрів України доручив відправити до Туреччини пошуково-рятувальний загін спеціалістів Держслужби з надзвичайних ситуацій для допомоги в ліквідації наслідків землетрусу та пошуку зниклих під завалами людей.