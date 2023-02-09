WSJ: Фінляндія почне поставляти танки Україні після вступу до НАТО

Новини

Reuters

Фінляндія планує передавати Україні свої танки лише після того, як вступить до НАТО. Країна не дуже хоче деталізувати свою військову допомогу через понад 1300-кілометровий кордон із росією.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Представник НАТО розповів, що Фінляндія дала зрозуміти, що вона, найімовірніше, не буде здійснювати прямих постачань танків Україні до офіційного вступу в Альянс. Поки що її вступ разом зі Швецією блокує Туреччина.

За його словами, навіть після вступу в НАТО Фінляндія, яка має приблизно 240 танків, зможе надати лише кілька одиниць.