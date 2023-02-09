У Чернігові призначили виконувача обовʼязків міського голови. Обраного мера Атрошенка відсторонив суд

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Чернігівська міська рада призначила виконувача обовʼязків міського голови. Ним став секретар міськради Олександр Ломако.

Про це пише пресслужба Чернігівської міськради.

«Я, як переважна більшість чернігівців, і всі депутати міської ради були вражені рішенням Яворівського і Львівського апеляційного судів. Ними нашого міського голову позбавили повноважень. Вважаю це рішення несправедливим щодо Чернігова та чернігівців. Хочу сказати, що попри це наша команда має працювати ще більш відповідально та віддано», — зазначив він.

Ломако став депутатом Чернігівської міської ради у 2020 році від партії мера міста Владислава Атрошенка «Рідний дім», але вже у 2021 році він очолив Чернігівське обласне відділення партії «УДАР» київського мера Віталія Кличка.