МОЗ навесні запроваджує електронний рецепт на всі рецептурні ліки

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Міністерство охорони здоровʼя весною 2023 року впроваджує електронний рецепт на всі рецептурні ліки. Рішення буде впроваджуватися поступово: за відсутності світла чи звʼязку в медичному закладі, лікар як і раніше може виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку.

Про це уряд оголосив 9 лютого.

До цього переліку належать антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні), препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб та інші. МОЗ наголошує, що ряд деяких ліків проти болю, кашлю чи заспокійливі також можуть належати до препаратів, які мають продавати за рецептом.

Е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Водночас пацієнт має бути обовʼязково зареєстрований в Електронній системі охорони здоровʼя (це швидко може зробити будь-який лікар). Виписати е-рецепт зможуть лікарі всіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП.

Для того, щоб отримати рецепт на рецептурні ліки, необхідно прийти на прийом до лікуючого лікаря. Під час огляду лікар сформує електронне призначення, вказавши активну речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з приймання ліків. Із випискою електронного рецепта пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом, що їх він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препарату.

У разі тривалого лікування або ж за потреби продовжити лікування чи профілактику, повторний електронний рецепт можна буде отримати, звернувшись до свого сімейного лікаря дистанційно. Для цього в системі попередньо обовʼязково має бути зафіксоване перше призначення від лікаря.

Електронний рецепт людина отримує на мобільний телефон, а лікар надрукує спеціальну інформаційну пам’ятку з деталями призначення, номером та кодом для погашення рецепта в аптеці.