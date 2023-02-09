МЗС: Під завалами в Туреччині шукають пʼятьох українців. Консули вирушили в зону стихійного лиха

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Під завалами в Туреччині шукають пʼятьох українців, одну громадянку України госпіталізували.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, дипломати розшукали 103 українців, які проживали в зоні землетрусу. Звʼязку з 22 громадянами досі немає — їх шукають.

Українські консули вирушили в зону стихійного лиха. Вони везуть теплий одяг, предмети першої необхідності, ліки. Дипломати також координуватимуть пошуки зниклих українців, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації.