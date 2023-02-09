NYT: Китай використовує аеростати для розвідки по всьому світу

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US FLEET FORCES COMMAND

Американські розвідслужби дійшли висновку, що Китай регулярно використовує по світу аеростати з розвідувальною метою.

Про це пише видання New York Times із посиланням на трьох американських чиновників.

Китайські аеростати помітили в небі над Центральною та Латинською Америкою, Південною та Південно-Східною Азією і Європою, що, за словами представника Пентагону Патріка Райдера, змушує дійти невтішного висновку про існування масштабної програми використання повітряних куль для ведення розвідки.

Як пояснюють співрозмовники газети New York Times, аеростати мають деякі переваги в порівнянні з розвідувальними супутниками. Вони перебувають ближче до поверхні Землі, їх складніше виявити за допомогою радарів, вони можуть зависати над територією та використовують для зйомки прості камери, забезпечуючи високу якість зображень. Крім того, за допомогою апаратури на аеростатах можна прослуховувати канали звʼязку, недоступні для прослуховування з супутників через їхню віддаленість від Землі.

За американськими даними, у китайському Національному університеті оборонних технологій ведуться дослідження, повʼязані з використанням повітряних куль із розвідувальною та іншою метою. Серед обʼєктів підвищеної уваги Китаю — Індія, Філіппіни, Японія й Тайвань. Американські дипломати наполягають на тому, що такі польоти аеростатів є порушенням повітряного простору держав.