Землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя понад 12 тисяч людей

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Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу сягнула 12 049 людей, ще 77 779 — поранені.

Про це повідомляє NBC News.

У Туреччині, за словами президента Реджепа Таїпа Ердогана, загинуло щонайменше 9 057 людей. Ще 52 979 отримали поранення, згідно з даними турецького управління з надзвичайних ситуацій, а вісім тисяч людей вдалося врятувати з-під завалів.

У Сирії загалом загинуло щонайменше 2 992 людини. За даними Міністерства охорони здоровʼя країни і «Білих шоломів», понад 24 800 людей отримали поранення.