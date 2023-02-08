Зеленський та Сунак відвідали українських військових, яких тренують у Великій Британії

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Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідали військову базу у графстві Дорсет на півдні Англії, де зустрілися з українськими військовими, яких тренує британська армія.

Про це повідомляє Sky News.

Лідерам обох країн показали танковий симулятор Challenger 2, який використовується для тренувань. Зеленський подякував Сунаку за підтримку, а також вручив нагороди деяким українським військовим.

Виступаючи на спільній пресконференції, Сунак заявив, що танки Challenger 2 прибудуть в Україну «якнайшвидше», орієнтовно — у березні. Також Британія навчатиме 10 тисяч українських військових і прискорить поставки зброї.