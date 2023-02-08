Міністр оборони Німеччини анонсував саміт країн, які планують передати танки Україні

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Reuters

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що наступного тижня відбудеться саміт країн, які планують передати свої танки Україні. Там будуть присутні міністри оборони цих держав.

Про це пише TVN24.

«У нас також є спільний проєкт із Польщею, а саме — ми постачатимемо Leopard 2A6, Польща — 2A4. І ми домовилися з нашим колегою Маріушем [Блащаком], що разом із міністром оборони України Олексієм Резніковим ми зустрінемося наступного тижня і запросимо на цю зустріч ті країни, які ввійдуть до танкової коаліції Leopard», — сказав Пісторіус.

За його словами, танкова коаліція ще остаточно не сформована.

«До нас приєднаються нові країни. Суть у тому, щоб зібрати в цій коаліції якомога більше країн», — пояснив він.