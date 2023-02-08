Росія знову обстрілює Херсон з артилерії, є загиблий та поранені комунальники

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Reuters / «Бабель»

Російська армія вкотре обстріляла середмістя Херсону. Через удар артилерії загинув літній херсонець, якого обстріл застав на вулиці.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Під вогнем вчетверте опинився дитячий центр реабілітації, постраждалих немає, адже через постійні російські обстріли з установи вивезли дітей.

Перед цим голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що в місті під час обстрілу поранено двох працівників міськводоканалу.