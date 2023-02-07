Посол: Двоє українців, які вважалися загиблими під час землетрусу в Туреччині, виявилися живими. Їх змогли витягти з-під завалів

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Двоє українців, які вважалися загиблими під час землетрусу в Туреччині, виявилися живими. Їх змогли врятувати.

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

«Громадяни України — живі! На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з-під руїн будинку», — зазначив він.