Зʼявилися супутникові знімки наслідків землетрусів у Туреччині
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Maxar Technologies
Компанія Maxar оприлюднила супутникові знімки наслідків землетрусів у Туреччині. На фото зображені зруйновані будівлі в місті Іслахіє провінції Газіантеп неподалік місця, де був епіцентр землетресу.
Відповідні фото компанія опублікувала у своєму Twitter.
Там зображені фотографії міста за жовтень 2022 року та за лютий 2023 року.
У компанії розповіли, що висока хмарність зараз заважає зробити якісні фотографії наслідків землетрусів, і пообіцяли опублікувати нові фото, коли погода дозволить їх зробити.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. Загинули тисячі людей, десятки тисяч отримали поранення. За даними Туреччини, ймовірно, під час землетрусів загинули двоє українців.
- Кабінет міністрів України доручив відправити до Туреччини пошуково-рятувальний загін спеціалістів Держслужби з надзвичайних ситуацій для допомоги в ліквідації наслідків землетрусу та пошуку зниклих під завалами людей.