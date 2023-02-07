Країни Європи передадуть Україні понад 100 старих танків Leopard 1

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни Європи планують передати Україні понад 100 танків Leopard 1.

Про це пише ZDF.

Пісторіус анонсував поставки під час візиту до Києва. За його словами, до літа Україні планують передати 20—25 танків, а до початку наступного року їх буде понад 100.

Тим часом Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1 із промислових запасів. Німецький уряд офіційно підтвердив, що видав ліцензію на поставку 178 танків Leopard 1A5.