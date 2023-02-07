Землетруси в Туреччині: Україна відправляє пошуково-рятувальний загін

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Кабінет міністрів доручив відправити до Туреччини пошуково-рятувальний загін спеціалістів Держслужби з надзвичайних ситуацій для допомоги в ліквідації наслідків землетрусу та пошуку зниклих під завалами людей.

Про це йдеться в розпорядженні уряду № 102.

До постраждалих районів відправляють 87 фахівців, з яких 10 — члени екіпажів літаків Ан-32 та Ан-26, які привезуть рятувальників і необхідну для робіт техніку.

Міністерству закордонних справ доручено отримати дозволи на проліт літаків туди й назад, а Мінекономіки та Мінфіну в координації з МВС і ДСНС доручили забезпечити фінансування місії.