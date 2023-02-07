Землетруси в Туреччині: Україна відправляє пошуково-рятувальний загін
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Кабінет міністрів доручив відправити до Туреччини пошуково-рятувальний загін спеціалістів Держслужби з надзвичайних ситуацій для допомоги в ліквідації наслідків землетрусу та пошуку зниклих під завалами людей.
Про це йдеться в розпорядженні уряду № 102.
До постраждалих районів відправляють 87 фахівців, з яких 10 — члени екіпажів літаків Ан-32 та Ан-26, які привезуть рятувальників і необхідну для робіт техніку.
Міністерству закордонних справ доручено отримати дозволи на проліт літаків туди й назад, а Мінекономіки та Мінфіну в координації з МВС і ДСНС доручили забезпечити фінансування місії.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію.
- Станом на 7 лютого відомо про 3 549 загиблих. З-під завалів врятували понад 8 тисяч людей. Травмованих — 22 168. Щодо Сирії точних даних немає — лише приблизні. Відомо про 1 444 загиблих і понад 5 тисяч поранених. До розборів завалів залучили армію.
- В ООН уже заявили, що через землетрус 2,9 мільйона людей ризикують зіткнутися з голодом.