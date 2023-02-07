Українська військова розвідка: «Газпром» створює власну приватну військову компанію
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Найбільша корпорація росії «Газпром» створює власну приватну військову компанію.
Про це українська військова розвідка повідомила 7 лютого з посиланням на розпорядження, яке підписав російський премʼєр-міністр Михайло Мішустін.
Документ встановлює, що засновниками організації буде «Газпром нефть» з розміром долі у статутному капіталі «організації» 70% та «Приватна охоронна організація «Стаф-центр» з часткою 30%.
При створенні «організації» уряд рф посилається на закон «про безпеку обʼєктів паливно-енергетичного комплексу», де зазначено, що підприємствам галузі «може бути надано право на заснування приватної охоронної організації». Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної «організації» не може бути меншим за 50%.
- 6 лютого 2023 року Верховна Рада України визнала «ПВК Вагнера» та всі інші російські приватні військові компанії терористичними організаціями. Російська «ПВК Вагнера» бере активну участь у війні проти України та задіяна не лише в боях, але й у розбудові оборонних укріплень на окупованих територіях. Також «вагнерівці», ймовірно, відповідальні за низку страт полонених на відео та воєнні злочини.
- У листопаді депутати ЄС запропонували визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією. Відповідний законопроєкт розглядають і в США. У грудні Державний департамент США вніс «ПВК Вагнера» у список організацій, що викликають «особливе занепокоєння», а 26 січня Міністерство фінансів США визнало російську «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією та запровадило нові санкції проти неї та тих, хто її підтримує.