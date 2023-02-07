ЗМІ: Німеччина дозволила поставити Україні 187 танків Leopard 1

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Німеччина може цього року передати Україні 187 танків Leopard першого покоління.

Про це пише Business Insider.

За даними видання, федеральний уряд дав зелене світло на експорт 88 танків, які перебувають у розпорядженні зброярської компанії Rheinmetall та 99 — у Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

Очікується, що перші танки будуть поставлені не раніше середини цього року. Скільки їх буде, поки невідомо, оскільки це залежить від фінансування їхнього ремонту. Також неясно, чи будуть всі 187 Leopard 1 боєздатними, а чи частину машин доведеться використовувати як донорів запчастин. Найближчими тижнями уряд має вирішити, як фінансувати відновлення Leopard 1.