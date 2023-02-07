ЗМІ: Німеччина дозволила поставити Україні 187 танків Leopard 1
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Німеччина може цього року передати Україні 187 танків Leopard першого покоління.
Про це пише Business Insider.
За даними видання, федеральний уряд дав зелене світло на експорт 88 танків, які перебувають у розпорядженні зброярської компанії Rheinmetall та 99 — у Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).
Очікується, що перші танки будуть поставлені не раніше середини цього року. Скільки їх буде, поки невідомо, оскільки це залежить від фінансування їхнього ремонту. Також неясно, чи будуть всі 187 Leopard 1 боєздатними, а чи частину машин доведеться використовувати як донорів запчастин. Найближчими тижнями уряд має вирішити, як фінансувати відновлення Leopard 1.
- Наприкінці січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard і надала дозвіл на це іншим країнам. Після цього стало відомо, що країни Європи готуються передати Україні 80 танків Leopard. Цього вистачить для формування двох танкових батальйонів. Один батальйон зберуть із танків, які дадуть Німеччина, Нідерланди, Іспанія та Фінляндія. Це будуть версії Leopard 2A6. Другий батальйон забезпечать танками з Польщі та Норвегії версії 2А4.
- 3 лютого уряд Німеччини схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву 88 старих танків Leopard 1.