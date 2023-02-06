Bloomberg: Влада Туреччини відмовилася від пропозиції Ілона Маска розгорнути Starlink після землетрусу

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Уряд Туреччини відхилив пропозицію Ілона Маска надати країні супутниковий інтернет Starlink після найпотужнішого землетрусу з 1939 року.

Про це пише Bloomberg.

Маск заявив, що одна з його компаній може надати мережу Starlink, як тільки її схвалить уряд Туреччини. Високопоставлений турецький чиновник, імʼя якого не називають, подякував мультимільярдеру за пропозицію, але сказав, що Туреччина має достатньо засобів супутникового звʼязку. За його словами, в країні є базові станції, які працюють від акумуляторів, хоча в деяких районах електроенергії наразі немає.