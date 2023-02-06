Олена Гончарук перемогла в конкурсі на посаду директора Довженко-Центру

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Андрій Бойко / «Бабель»

Конкурс на посаду керівника Довженко-Центру виграла Олена Гончарук, за неї віддали шість голосів.

Про це Держкіно оголосило 6 лютого.

Вікторія Водка отримала три голоси, а Кирило Жаровський відмовився від подальшої участі в конкурсі.

Олена Гончарук з 2021 року керувала Довженко-Центром, а до цього працювала на посаді керівника Музею кіно Довженко-Центру.

2 листопада 2022 року стало відомо, що очільницю Довженко-Центру Олену Гончарук відсторонили від посади за результатами аудиту. Державне агентство України з питань кіно призначило на її місце Юлію Каждан. Тоді колектив Довженко-Центру звинуватив Держкіно в рейдерстві — через «маніпулювання інформацією, захоплення території та призначення маріонеткових керівників».