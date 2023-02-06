Компанія Dell скоротить близько 6 650 працівників через падіння продажів своїх компʼютерів

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Компанія Dell скоротить близько 6 650 співробітників через падіння попиту на персональні компʼютери.

Про це пише Bloomberg.

За словами представника компанії, скорочення чекає на приблизно 5% персоналу Dell.

Після буму персональних компʼютерів у часи пандемії Dell та технокомпанії помітили зниження попиту. Галузеві аналітики стверджують, що поставки персональних компʼютерів різко впали в IV кварталі 2022 року. Серед великих компаній найбільше скоротився прибуток компані] Dell — вона отримала 37% від доходу за той же період 2021 року. Dell отримує близько 55% своїх коштів від продажів ПК.