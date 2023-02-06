Компанія Dell скоротить близько 6 650 працівників через падіння продажів своїх компʼютерів
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Unsplash
Компанія Dell скоротить близько 6 650 співробітників через падіння попиту на персональні компʼютери.
Про це пише Bloomberg.
За словами представника компанії, скорочення чекає на приблизно 5% персоналу Dell.
Після буму персональних компʼютерів у часи пандемії Dell та технокомпанії помітили зниження попиту. Галузеві аналітики стверджують, що поставки персональних компʼютерів різко впали в IV кварталі 2022 року. Серед великих компаній найбільше скоротився прибуток компані] Dell — вона отримала 37% від доходу за той же період 2021 року. Dell отримує близько 55% своїх коштів від продажів ПК.
- Amazon оголосила про звільнення понад 18 тисяч співробітників — це найбільше скорочення в історії компанії, а музична платформа Spotify має скоротити 6% працівників.
- Компанія Microsoft планує скоротити приблизно 5% працівників, або майже 11 тисяч посад.
- Генеральний директор Google і Alphabet Сундар Пічаї заявив про скорочення штату на 12 тисяч посад по всьому світу.
- Компанія Philips звільнить ще 6 тисяч співробітників — це майже 8% її штату.