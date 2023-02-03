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НОК України проголосував за можливий бойкот Олімпіади-2024, якщо туди таки допустять спортсменів із росії та Білорусі

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Reuters / «Бабель»

Національний олімпійський комітет України підтримав можливий бойкот Олімпіади-2024, якщо туди допустять спортсменів із росії та Білорусі.

Про це пише «Суспільне Спорт».

Члени НОК України визначили алгоритм заходів для недопущення російських та білоруських спортсменів до Олімпіади:

За можливий бойкот проголосували 109 членів НОК із 112. Троє представників утрималися.

«Якщо все ж таки будуть допущені російські і білоруські спортсмени до міжнародних змагань, то, на мою особисту думку, крайній захід — бойкотувати Олімпійські ігри», — заявив міністр спорту Вадим Гутцайт.