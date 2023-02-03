Німеччина відправить Україні 88 танків Leopard 1

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Уряд Німеччини схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву старі танки Leopard 1.

Про це 3 лютого повідомив офіційний представник уряду, пише Politico.

«Я можу підтвердити, що видано експортну ліцензію на танки Leopard 1», — заявив на брифінгу офіційний представник уряду Штеффен Хебестрайт.

Перед цим німецька газета Süddeutsche Zeitung повідомила, що Берлін схвалив плани німецького виробника Rheinmetall продати Києву 88 танків Leopard 1 після їх ремонту на загальну суму понад €100 мільйонів.

Перед цим стало відомо, що уряд Німеччини хоче викупити в Катару 15 зенітних установок Gepard і передати їх Україні.