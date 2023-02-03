Німеччина відправить Україні 88 танків Leopard 1
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Уряд Німеччини схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву старі танки Leopard 1.
Про це 3 лютого повідомив офіційний представник уряду, пише Politico.
«Я можу підтвердити, що видано експортну ліцензію на танки Leopard 1», — заявив на брифінгу офіційний представник уряду Штеффен Хебестрайт.
Перед цим німецька газета Süddeutsche Zeitung повідомила, що Берлін схвалив плани німецького виробника Rheinmetall продати Києву 88 танків Leopard 1 після їх ремонту на загальну суму понад €100 мільйонів.
Перед цим стало відомо, що уряд Німеччини хоче викупити в Катару 15 зенітних установок Gepard і передати їх Україні.
- 25 січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard і надала дозвіл на це іншим країнам, а США оголосили про передачу 31 танка M1 Abrams.
- Країни Європи в рамках коаліції готуються передати Україні 80 німецьких танків Leopard. Цього вистачить для формування двох танкових батальйонів. Планують, що один батальйон зберуть із танків, які дадуть Німеччина, Нідерланди, Іспанії та Фінляндія. Це будуть версії Leopard 2A6. Другий батальйон забезпечать танками з Польщі та Норвегії версії 2А4. Третій батальйон буде з танків Abrams.