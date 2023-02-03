Офіс генпрокурора оголосив підозру власнику «ПВК Вагнера» Євгену Пригожину
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images
Офіс генерального прокурора оголосив підозру власнику «ПВК Вагнера» Євгену Пригожину. Його вважають відповідальним за тисячі воєнних злочинів в Україні.
Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін у своєму Facebook.
Слідство встановило, що Пригожин отримав повноваження щодо вербування, підготовки та управління найманцями для використання їх у війні в Україні.
«Керівник цієї ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч увʼязнених. Раніше засуджений за розбій, сьогодні він — герой росії. Злочинна «еліта» терористичного режиму», — зазначив Костін.
Він також розповів, що прокурори вже допитали двох колишніх «вагнерівців», які наразі перебувають у Євросоюзі. Триває перевірка на причетність до воєнних злочинів ще одного «вагнерівця», який перебуває у Норвегії.
- Російська «ПВК Вагнера» бере активну участь у війні проти України та задіяна не лише в боях, але й у розбудові оборонних укріплень на окупованих територіях. Також «вагнерівці», ймовірно, відповідальні за низку страт полонених на відео та воєнні злочини.
- У листопаді депутати ЄС запропонували визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією. Відповідний законопроєкт розглядають і в США. У грудні Державний департамент США вніс «ПВК Вагнера» у список організацій, що викликають «особливе занепокоєння», а 26 січня Міністерство фінансів США визнало російську «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією та запровадило нові санкції проти неї та тих, хто її підтримує.