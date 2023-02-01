Поліція повідомила про підозру двом організаторам вечірок, на яких знущалися з дівчат. Ще шістьом хлопцям вручили повістки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Національна поліція
Правоохоронці повідомили про підозру двом організаторам вечірок, на яких знущались та сексуально домагались до пʼяних дівчат.
Про це «Суспільному» розповіли в Нацполіції.
Ще шістьом хлопцям вручили повістки до військкомату.
Наразі невідомо, за якими саме статтями Кримінального кодексу двом хлопцям повідомили про підозру.
- 1 лютого поліція Києва прийшла з обшуками до організаторів вечірок, які знущалися над пʼяними дівчатами і викладали відео в соцмережі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи в столиці та ще одному регіоні держави.
- Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до поліції та генпрокуратури, аби ті взяли до уваги історію з молодими організаторами пʼяних вечірок. Він просить притягнути до кримінальної відповідальності молодиків, які споювали дівчат, а потім давали їм ксанокс та ґвалтували.