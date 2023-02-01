ФБР прийшло з обшуками в резиденцію Джо Байдена

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Слідчі ФБР прийшли з обшуками в резиденцію президента США Джо Байдена в Рехобот-Біч, штат Делавер. Огляд провели у справі про неповернення секретних документів.

Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на джерела.

Документи із секретними позначками знайшли юристи самого президента в резиденції Байдена у Вілмінгтоні, а також в офісі аналітичного центру у Вашингтоні, однак Білий дім заявляв, що секретних документів у його будиночку на пляжі (в Рехобот-Біч) не було.