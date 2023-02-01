ФБР прийшло з обшуками в резиденцію Джо Байдена
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Слідчі ФБР прийшли з обшуками в резиденцію президента США Джо Байдена в Рехобот-Біч, штат Делавер. Огляд провели у справі про неповернення секретних документів.
Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на джерела.
Документи із секретними позначками знайшли юристи самого президента в резиденції Байдена у Вілмінгтоні, а також в офісі аналітичного центру у Вашингтоні, однак Білий дім заявляв, що секретних документів у його будиночку на пляжі (в Рехобот-Біч) не було.
- У листопаді 2022 року команда юристів президента США Джо Байдена знайшла в його колишньому офісі потенційно секретні документи. Тепер їх розглядає Міністерство юстиції США.
- Серед секретних документів, знайдених у колишньому офісі президента США Джо Байдена, є записи розвідки США та матеріали брифінгів, які стосувалися України, Ірану та Великої Британії.
- Ще одну партію секретних державних документів, які мали б зберігатися в Національному архіві, знайшли в особистому маєтку президента США Джо Байдена в штаті Делавер.