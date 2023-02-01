Актору Алеку Болдвіну висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчинс
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Голлівудському актору Алеку Болдвіну висунули офіційні звинувачення в ненавмисному вбивстві — за те, що він продемонстрував «безрозсудну зневагу безпекою», яка призвела до вбивства оператора Галіни Гатчінс на зйомках вестерну у 2021 році.
Про це повідомляє Reuters.
Болдвіну та зброярці Ганні Гутьєррес-Ріду предʼявили звинувачення за двома пунктами. Найсерйозніше звинувачення, яке може призвести до пʼяти років увʼязнення, вимагатиме від прокуратури переконати присяжних у тому, що Болдвін діяв із умисною зневагою до безпеки інших.
Під «безросудні дії» Болдвіна, за даними прокурора, підпадає:
- його нездатність пройти достатню підготовку поводження з вогнепальною зброєю;
- нездатність перевірити у зброяра, чи був заряджений револьвер, чи відповісти на скарги екіпажу на безпеку.
Алек Болдвін зазначив, що бойові патрони ніколи не повинні були бути допущені на знімальний майданчик, і робота Гутьєррес-Рід і першого помічника режисера Дейва Голлса полягала в тому, щоб гарантувати, що зброя розряджена.
Судово-медична експертиза револьвера ФБР показала, що він «функціонував нормально» і не стріляв без натискання на спусковий гачок.
Справа Болдвіна є примітною тим, що практично немає прецедентів, коли притягували до кримінальної відповідальності голлівудського актора за стрілянину на знімальному майданчику.
- 21 жовтня 2021 року американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив з пістолета операторку й поранив режисера. Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерна «Іржа». Болдвін вистрілив із реквізитного пістолета, але в ньому замість сліпих набоїв виявилися бойові.
- Від поранень на місці померла операторка — українка Галина Гатчинс. Поліція підозрює двох людей — асистента режисера Дейва Голлса, який передав Болдвіну зброю, і експертку зі зброї Ганну Гутьєррес-Рід.
- У жовтні 2022 року Алек Болдвін досяг мирової угоди з родиною операторки Галини Гатчинс.