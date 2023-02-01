Актору Алеку Болдвіну висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчинс

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Голлівудському актору Алеку Болдвіну висунули офіційні звинувачення в ненавмисному вбивстві — за те, що він продемонстрував «безрозсудну зневагу безпекою», яка призвела до вбивства оператора Галіни Гатчінс на зйомках вестерну у 2021 році.

Про це повідомляє Reuters.

Болдвіну та зброярці Ганні Гутьєррес-Ріду предʼявили звинувачення за двома пунктами. Найсерйозніше звинувачення, яке може призвести до пʼяти років увʼязнення, вимагатиме від прокуратури переконати присяжних у тому, що Болдвін діяв із умисною зневагою до безпеки інших.

Під «безросудні дії» Болдвіна, за даними прокурора, підпадає:

його нездатність пройти достатню підготовку поводження з вогнепальною зброєю;

нездатність перевірити у зброяра, чи був заряджений револьвер, чи відповісти на скарги екіпажу на безпеку.

Алек Болдвін зазначив, що бойові патрони ніколи не повинні були бути допущені на знімальний майданчик, і робота Гутьєррес-Рід і першого помічника режисера Дейва Голлса полягала в тому, щоб гарантувати, що зброя розряджена.

Судово-медична експертиза револьвера ФБР показала, що він «функціонував нормально» і не стріляв без натискання на спусковий гачок.

Справа Болдвіна є примітною тим, що практично немає прецедентів, коли притягували до кримінальної відповідальності голлівудського актора за стрілянину на знімальному майданчику.