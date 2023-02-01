СБУ: Президент «Мотор Січі» Вʼячеслав Богуслаєв співпрацював із «ДНР»

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Служба безпеки України викрила факти співпраці президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва з терористами «ДНР».

Про це СБУ повідомила 1 лютого.

Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Богуслаєв співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року перебуває під контролем «ДНР». Мета співпраці — постачання авіакомплектуючих підприємствам військово-промислового комплексу рф.

Через цю оборудку бюджет «ДНР» отримав понад 290 мільйонів російських рублів у вигляді податків від продажу авіапродукції для потреб армії рф. Одержані гроші керівники окупаційної адміністрації Донецька передали на потреби російських військових на східному фронті.

Вʼячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру за статтею 258-3 Кримінального кодексу України — сприяння діяльності терористичної організації.

Крім цього, під час нових обшуків у Богуслаєва знайшли понад два десятки медалей, грамот і почесних нагород від представників військово-політичного керівництва рф.