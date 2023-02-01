Голова МЗС Литви закликав країни ЄС вислати послів росії
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- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс вважає, що членам Європейського Союзу не потрібно мати послів росії у своїх країнах.
Про це він сказав на пресконференції в Ризі, пише Delfi.
«У більшості випадків це вже не дипломатична, а пропагандистська установа, яка приховує воєнні злочини та загалом пропагує геноцид», — сказав Ландсберґіс. Він додав, що нещодавно Литва була єдиною країною, у якій не було російського посла, але тепер його держава у балтійській групі.
- Через війну росії проти України Литва ще у квітні 2002 року вислала посла рф у Вільнюсі Олексія Ісакова і чотирьох співробітників посольства, а також працівників генерального консульства у Клайпеді. У цьому місті російське диппредставництво закрили.
- Москва у відповідь вислала литовських дипломатів і закрила консульство в Санкт-Петербурзі.
- 3 жовтня 2022 року Литва заявила, що висилає з країни тимчасового повіреного у справах росії Сергія Рябоконя та оголошує його персоною нон ґрата через його заяви.
- 5 жовтня росія оголосила тимчасову повірену у справах Литви Вірґінію Умбрасене персоною нон ґрата та вислала її з країни.
- 23 січня 2023 росія викликала посла Естонії Маргуса Лайдре й наказала йому покинути рф до 7 лютого. Рівень дипвідносин між Естонією та росією понизили до рівня тимчасово повірених у справах.
- Згодом Латвія вирішила, що солідарно з Естонією теж знизить рівень дипломатичного представництва з росією. Міністерство закордонних справ росії наказало послу Латвії в Москві Марісу Ріекстіншу залишити рф протягом двох тижнів.