Латвія не братиме участі в Олімпіаді разом із росіянами та білорусами
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Латвія оголосила, що не братиме участі в Олімпійських іграх 2024 року разом із країнами-агресорами росією та Білоруссю, якщо на момент ігор триватиме війна в Україні.
Про це сказав президент Латвійського олімпійського комітету Жорж Тікмер в інтервʼю LTV, передає Delfi.
«Позиція Латвії така — якби ці ігри відбулися зараз і в них брали б участь спортсмени з росії та Білорусі, я думаю, що збірна Латвії не поїхала б на ці ігри. Ми сподіваємось, що війна закінчиться, Україна переможе. Це буде абсолютно нова ситуація та нові правила гри. Зрозуміло, у цьому випадку латвійські спортсмени теж зможуть брати участь у таких Олімпійських іграх», — зазначив Жорж Тікмер.
Латвія спонукатиме свої спортивні федерації звернутися до міжнародних колег із закликом не допускати спортсменів з росії та Білорусі до участі у кваліфікаційних змаганнях Олімпійських ігор. Водночас Олімпійська рада Азії (ОРА) оголосила, що спортсмени з росії та Білорусі таки будуть допущені до участі в Азійських іграх цього року, але поки що невідомо, чи зможуть вони виконувати критерії кваліфікації Олімпійських ігор.
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