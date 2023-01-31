«Відмова — це лише перший етап»: міністр оборони Резніков прокоментував небажання США постачати Україні винищувачі

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Reuters

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував відмову президента США Джо Байдена постачати Україні західні винищувачів. За його словами, це лише перший етап перемовин.

Про це він заявив на спільній пресконференції із міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню.

За його словами кожна військова допомога проходила через низку етапів:

етап «Ні», тобто відмову;

етап «Давайте обговоримо і вивчимо можливості»;

етап «Давайте готувати екіпаж»;

етап «Прибуття».

«Так було з HIMARS, з тими самими Bradley. Пригадайте історію з німецькими Leopard, теж спочатку було «ні», а тепер у нас танкова коаліція. Тому я вірю в наступну «літакову коаліцію». Але завжди спочатку повинен бути лідер, тому я тут», — зазначив Резніков.