Велика Британія не вважає «практичним» рішення передавати України свої винищувачі

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Reuters / «Бабель»

Велика Британія не вважає «практичним» рішення передавати свої винищувачі в Україну та разом із союзниками шукає «правильний підхід».

Про це 31 січня заявив прессекретар премʼєр-міністра Ріші Сунака, цитує Reuters.

«Британські винищувачі надзвичайно складні, і на те, щоб навчитися літати, ідуть місяці. З огляду на це ми вважаємо недоцільним направляти ці літаки в Україну. Ми продовжимо обговорювати з нашими союзниками те, що, на нашу думку, є правильним підходом», — сказав представник пресслужби журналістам.

Повітряні сили Великої Британії мають винищувачі F-35B та Typhoon FGR4, Tempest ще проєктується.