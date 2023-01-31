Велика Британія не вважає «практичним» рішення передавати України свої винищувачі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Reuters / «Бабель»
Велика Британія не вважає «практичним» рішення передавати свої винищувачі в Україну та разом із союзниками шукає «правильний підхід».
Про це 31 січня заявив прессекретар премʼєр-міністра Ріші Сунака, цитує Reuters.
«Британські винищувачі надзвичайно складні, і на те, щоб навчитися літати, ідуть місяці. З огляду на це ми вважаємо недоцільним направляти ці літаки в Україну. Ми продовжимо обговорювати з нашими союзниками те, що, на нашу думку, є правильним підходом», — сказав представник пресслужби журналістам.
Повітряні сили Великої Британії мають винищувачі F-35B та Typhoon FGR4, Tempest ще проєктується.
- Україна майже від самого початку війни просить США передати F-16, але безрезультатно. На освоєння цих винищувачів українським льотчикам знадобиться приблизно пів року.
- У січні цього року американська компанія Lockheed Martin заявила, що готова постачати свої F-16 третім країнам для реекспорту в Україну.
- 30 січня премʼєр Матеуш Моравецький заявив, що Польща може передати Україні винищувачі F-16, але тільки в погодженні з країнами НАТО, як це було у випадку танків Leopard 2.