Начальник ГУР Буданов: В Україні воюють 326 тисяч російських військових

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наразі в Україні воюють 326 тисяч російських військових.

Про це він розповів в інтервʼю The Washington Post.

Буданов посилається на власні розвіддані та говорить, що це орієнтовна кількість.

Також він розповів, що у росіян залишилося приблизно 9% запасів крилатих ракет морського базування «Калібр».