Очільник ГУР Кирило Буданов назвав «малоймовірним» відновлення наступу з Білорусі

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РБК-Україна

Цього року російська армія зосередиться на окупації більшої території у східних районах Донецької та Луганської областей, відновлення наступу з Білорусі є малоймовірним.

Про це в інтервʼю The Washington Post заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Також, за словами Буданова, в Україні зараз воюють приблизно 326 тисяч російських військовослужбовців, а в росії залишилося лише 9% запасів ракет великої дальності «Калібр».

На запитання, чи думає Буданов, що українські війська, які дійдуть до Криму, можуть спровокувати президента росії путіна на застосування ядерної зброї, він відповів: «Це неправда. І Крим повернеться до нас. Я вам більше скажу: усе почалося у Криму 2014 року, там усе й закінчиться».

«Росія — країна, від якої очікується багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Завдання ядерного удару призведе не тільки до воєнної поразки росії, але й до її краху. І вони це чудово знають», — додав Буданов.