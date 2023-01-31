Президент Хорватії заявив, що Крим ніколи не буде українським, а росію провокували 8 років. В МЗС України відповіли
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- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Президент Хорватії Зоран Міланович сказав, що Крим більше ніколи не буде у складі України. Він також застеріг від протистояння росії, яка має ядерну зброю.
Крім того, він заявив, що із 2014 по 2022 рік росію провокували з наміром почати війну в Україні, а тепер, коли вона почалася, «божевілля думати, що росію можна перемогти у звичайній війні».
У Міністерстві закордонних справ України відреагували на проросійські заяви хорватського президента.
«Цікаво, чи зміг би Зоран Міланович стати президентом своєї країни з такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролася за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся», — зазначив речник українського МЗС Олег Ніколенко.
Він нагадав, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави.
«Ми вважаємо неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України. Натомість ми високо цінуємо і дякуємо уряду Хорватії та хорватському народу за непохитну підтримку українців у боротьбі проти агресії росії», — наголосив Ніколенко.
- 25 січня 2022 року, перед повномасштабним вторгненням росії в Україну, президент Хорватії заявив, що Україні «не місце в НАТО», а у випадку війни росії з Україною його країна максимально дистанціюється від цього. Також він обіцяв відкликати зі сходу Європи хорватський військовий контингент, який входить до сил НАТО. Після цього Міністерство закордонних справ викликало посла Хорватії в Україні Аніцу Джамич і висловило «глибоке розчарування» висловлюваннями президента Мілановича.
- Того ж дня премʼєр-міністр Хорватії Андрій Пленкович засудив висловлювання президента Зорана Мілановича та попросив вибачення в України.