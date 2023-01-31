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BBC News

BBC показало логотип і слоган «Євробачення-2023».

Пісенний конкурс проходитиме в Ліверпулі під слоганом «Обʼєднані музикою» (United by Music), а логотип зображує серця, які бʼються разом. У логотипі використано шрифт Penny Lane, що є відсилкою до пісні легендарного ліверпульського гурту The Beatles.

BBC News

На створення кольорової схеми логотипу творців надихнули прапори України та Великої Британії.

Офіційну церемонію проведуть Райлан Кларк та Ей Джей Одуду, вона транслюватиметься з ліверпульського Сент Джордж Холла.

Під час жеребкування, що відбудеться 1 лютого, мер міста Турин, де проходив минулорічний конкурс, передасть «ключі» від «Євробачення» та його офіційні символи.