Президент Франції Макрон не виключає поставку Україні західних винищувачів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Aurelien Morissard / IP3 / Getty Images
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна не виключає поставку Україні західних винищувачів. Він наголосив, що в цьому немає нічого забороненого.
Про це пише BFM TV.
Відповідаючи на запитання про можливі постачання винищувачів України, він відповів, що «в принципі, нічого не заборонено».
При цьому він додав, що військова допомога Україні не має бути «ескалаційною» та «послаблювати французьку армію».
Також помічник міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню розповів, що Франція розглядає запит України на навчання пілотів-винищувачів. Це питання розглядатимуть під час візиту міністра оборони України Олексія Резнікова.
«Я чув, що багато експертів високо відгукуються про французькі літаки та їхніх пілотів. Я, звичайно, був би дуже радий, якби українські пілоти могли навчитися керувати французькими літаками та скористатися цим досвідом, аби забезпечити перемогу», — сказав помічник.
- Україна майже від самого початку війни просить США передати F-16, але безрезультатно. На освоєння цих винищувачів українським льотчикам знадобиться приблизно пів року.
- У січні цього року американська компанія Lockheed Martin заявила, що готова постачати свої F-16 третім країнам для реекспорту в Україну.
- Польща може передати Україні винищувачі F-16, але тільки в погодженні з країнами НАТО, як це було у випадку танків Leopard 2.