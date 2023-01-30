Польща готова передати Україні винищувачі F-16, але тільки в погодженні з країнами НАТО
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Польща може передати Україні винищувачі F-16, але тільки в погодженні з країнами НАТО, як це було у випадку танків Leopard 2.
Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
«Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, будь-які інші повітряні сили будуть реалізовуватися та передаватися в погодженні з країнами НАТО. Тут ми діятимемо в повній координації», — сказав він.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав це позитивним сигналом. «Робота над отриманням винищувачів F-16 триває», — написав він.
- Польща має на озброєнні 48 літаків F-16C/D, які приймали участь у розвідувальних польотах над Іраком, а потім приєднались до патрулювання неба над країнами Балтії.
- Україна майже від самого початку війни просить США передати F-16, але безрезультатно. На освоєння цих винищувачів українським льотчикам знадобиться приблизно пів року.
- У січні цього року американська компанія Lockheed Martin заявила, що готова постачати свої F-16 третім країнам для реекспорту в Україну.