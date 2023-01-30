WP: Американські танки Abrams приїдуть в Україну в кінці 2023 року
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Reuters
Американські танки M1 Abrams приїдуть в Україну в рамках військової допомоги не раніше кінця 2023 року або вже на початку 2024-го.
Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.
За даними газети, Збройні сили України отримають сучасну модифікацію M1A2. Танки не вилучатимуть із військових запасів США, а закуплять у компанії General Dynamics. Їх побудують за спецзамовленням — без секретної броні.
- 25 січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard 2 і надала дозвіл на це іншим країнам, а США оголосили про передачу 31 танка M1 Abrams.
- Країни Європи в рамках коаліції готуються передати Україні 80 німецьких танків Leopard. Цього вистачить для формування двох танкових батальйонів. Планують, що один батальйон зберуть із танків, які дадуть Німеччина, Нідерланди, Іспанії та Фінляндія. Це будуть версії Leopard 2A6. Другий батальйон забезпечать танками з Польщі та Норвегії версії 2А4. Третій батальйон буде з танків Abrams.