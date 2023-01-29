Німецький концерн заявив, що готовий виробляти HIMARS — і сподівається підписати угоду в лютому

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Reuters / «Бабель»

Німецький оборонний концерн Rheinmetall може розпочати виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS у Німеччині.

Про це агентству Reuters повідомив генеральний директор Армін Паппергер.

Так, Rheinmetall веде переговори з американською компанією Lockheed Martin, яка виробляє реактивні системи залпового вогню HIMARS.

«На Мюнхенській конференції з безпекими прагнемо укласти угоду з Lockheed Martin про запуск виробництва HIMARS [у Німеччині]. У нас є технологія для виробництва боєголовок, а також ракетних двигунів, і у нас є вантажівки для встановлення пускових установок», — сказав Армін Паппергер.

Угода потребуватиме інвестицій в розмірі декількох сотень мільйонів євро — Rheinmetall профінансує більшу частину.

Rheinmetall виробляє продукцію для оборони. Наприклад, концерн може виробляти 240 тисяч танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно всьому світу. Потужність виробництва 155-мм артилерійських снарядів можуть збільшити до 450—500 тисяч на рік, що зробить Rheinmetall найбільшим виробником обох видів боєприпасів. До середини року концерн запустить нову виробничу лінію для боєприпасів середнього калібру, яка використовується, наприклад, у німецьких зенітних установках Gepard в Україні.