В Афганістані «Талібан» наказав приватним університетам не допускати жінок до вступних іспитів

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Reuters

В Афганістані Міністерство вищої освіти, яким керує «Талібан», наказало приватним університетам не допускати студенток до вступних іспитів наступного місяця.

Про це пише Reuters.

Вступні іспити до вишів мають відбутися у кінці лютого. У листі від Міносвіти йдеться, що ті установи, які не дотримуються правил, будуть відповідати в суді.

Також «Талібан» заборонив жінкам працювати у благодійних організаціях. Під час візиту в Кабул цього тижня глава ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс заявив, що його організація прагне скасування цієї заборони.

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