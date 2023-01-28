Попри відключення світла суми у квитанціях зростають — гендиректор Yasno пояснив чому

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Гендиректор Yasno Сергій Коваленко пояснив, що суми у квитанціях за електроенергію можуть зрости, попри обмеження електропостачання. За його словами, коли людям подають світло, вони вмикають у розетки всі ґаджети одночасно, через що споживання залишається на високому рівні.

«У коментарях зараз найчастіше питання: якщо постачання майже постійно немає, чому я кажу, що споживання не зменшилося, чому платіжки виросли? Поясню. Найперше: справа у відкладеному або підвищеному споживанні електроенергії після того, як постачання відновлюють», — зазначив Коваленко.

За його словами, після включення світла всюди спостерігається скачок споживання електрики.

«З одного боку, таке навантаження може спричинити аварію, через що мешканці знову залишаться без світла. З іншого — таким чином може компенсуватися обсяг електроенергії, який був зекономлений під час відключення. Тому за підсумками місяця виходить, що клієнт використав стільки ж електроенергії, як і в періоди, коли відключення не застосовувалися», — пояснив очільник Yasno.

Крім того, на суму в платіжках за світло може впливати нерегулярність передачі показників лічильників.

«Якщо передавати показання вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання. Якщо показання передаються невчасно, обсяг електроенергії, яку спожив клієнт, визначають за середньодобовим споживанням. Його розраховують залежно від показань, зафіксованих в минулі періоди. Тому сума в рахунку може вищою, ніж зазвичай», — розʼяснив Коваленко.