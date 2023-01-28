Президент МОК хоче допустити росіян на Олімпіаду, попри бойкот України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що хоче «вивчити можливість» допуску російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор 2024 року попри те, що Україна може бойкотувати змагання.
Про це пише Spiegel.
«Це не відповідає цінностям та місії Олімпійської хартії — виключати атлетів через їхній паспорт. Чи допустять їх до Парижу-2024? Ймовірно. Росіяни та білоруси могли б виступити під нейтральним прапором на Олімпіаді-2024. Місія МОК — збирати разом атлетів з усього світу, це особливий символ Олімпіади», — заявив Бах.
Він додав, що знає позицію України.
- Міжнародний олімпійський комітет опублікував заяву, в якій закликав дозволити окремим російським і білоруським спортсменам брати участь у змаганнях під нейтральним прапором. Санкції проти рф та Білорусі залишили чинними — на території обох країн заборонені міжнародні змагання.
- Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив тоді про можливий бойкот, а президент Зеленський запросив Баха в Бахмут.