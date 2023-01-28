Україна очікує від союзників винищувачів на два батальйони
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Sarah Crabill / Stringer
У Повітряних силах ЗСУ озвучили очікування щодо поставок сучасних винищувачів західного виробництва.
Речник Юрій Ігнат у коментарі іспанському виданню El Pais заявив, що Україна хоче отримати 24 літаки — це два батальйони винищувачів, по 12 літаків у кожному.
Пріоритетом для України є американські винищувачі F-16. Також розглядаються як варіанти французькі літаки Rafale та шведські Gripen.
- F-16 — американський багатофункціональний легкий винищувач, який Штати виготовляють на експорт. Україна майже від самого початку війни просить США передати F-16, але безрезультатно. На освоєння цих винищувачів українським льотчикам знадобиться приблизно пів року.
- У січні цього року американська компанія Lockheed Martin заявила, що готова постачати свої F-16 третім країнам для реекспорту в Україну.